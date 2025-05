Aggredito a calci e pugni per approccio a ragazza | trauma cranico e facciale denunciato buttafuori

Versilia, un luogo di divertimento e svago, si è trasformato in scena di una violenta aggressione. Un ragazzo di 19 anni, originario di Prato, ha osato avvicinarsi all'ex-fidanzata del buttafuori di un locale, in cerca di un approccio sentimentale. Il tentativo maldestro si è concluso in uno scontro violento, quando il buttafuori, infuriato, ha risposto con calci e pugni, innescando una spirale di eventi dalle conseguenze in

Avrebbe tentato un approccio sentimentale con l'ex-fidanzata del buttafuori di un locale della Versilia. E proprio quest'ultimo lo avrebbe preso a calci e pugni, per questo motivo. Protagonista della disavventura è un ragazzo di 19 anni, originario di Prato, Aggredito lo scorso marzo in una. 🔗Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Aggredito a calci e pugni per approccio a ragazza: trauma cranico e facciale, denunciato buttafuori

