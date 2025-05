Aggredito a bastonate | E’ tentato omicidio Arrestato a Poggibonsi

E’ stato Arrestato a Poggibonsi l’operaio slovacco di 40 anni accusato del tentatoomicidio di un 70enne nell’agricampeggio di Villafranca, colpito a bastonate. Dopo un anno d’indagini i carabinieri della compagnia veronese e i loro colleghi valdelsani hanno individuato il presunto autore delle botte a seguito delle quali il veterinario si trova tuttora in precarie condizioni di salute. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere – l’uomo è infatti a Santo Spirito – è stata emessa dal gip di Verona su richiesta della procura nei confronti dell’operaio di origine slovacca, in Italia senza fissa dimora, accusato ora del tentatoomicidio di un 70enne avvenuto il 6 maggio dello scorso anno nell’agricampeggio "Tione" di Villafranca. L’anziano era molto conosciuto anche perché fra i primi a dedicarsi all’allevamento degli struzzi. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aggredito a bastonate: "E’ tentato omicidio". Arrestato a Poggibonsi

Potrebbe interessarti su Zazoom: Omicidio a Bergamo, la sorella di Riccardo Claris: Colpito a caso alle spalle, nessuno scontro finito male - Barbara Claris, sorella di Riccardo Claris, il 26enne ucciso a Bergamo nella notte tra sabato e domenica, ha condiviso un duro sfogo sui social per smentire le prime ricostruzioni sull’omicidio.

Approfondimenti da altre fonti

Aggredito brutalmente in strada, due ragazzi fermati per tentato omicidio - Due giovani, di 22 e 24 anni, sono stati fermati la scorsa notte dalla polizia a Pozzuoli. Entrambi residenti nella cittadina flegrea, sono ritenuti "gravemente indiziati" di aver aggredito con violenza un uomo nel pomeriggio in largo Santa Maria delle Grazie. L’accusa per loro è tentato omicidio... 🔗Leggi su napolitoday.it

14nne accoltella coetaneo a Piazza Dante: fermato dai Carabinieri con l'accusa di tentato omicidio - Questa notte i Carabinieri della Compagnia Napoli Centro hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un ragazzino napoletano di appena 14enne, incensurato, perché gravemente indiziato del tentato omicidio di un coetaneo, ferito con un coltello. L'aggressione a Piazza DanteI fatti sono... 🔗Leggi su napolitoday.it

Discute e accoltella il fratello nella sua casa a Como: 49enne arrestato per tentato omicidio - Ieri, venerdì 21 febbraio, un uomo di 49 anni ha accoltellato il fratello minore durante una discussione nella propria casa a Como. Il ferito è stato portato in ospedale per una ferita di 8 cm all'addome, l'aggressore è stato arresto per tentato omicidio.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Andria | Tentato omicidio, arrestato 42enne Video Andria | Tentato omicidio, arrestato 42enne

Approfondimenti da altre fonti

Ucraino ferito a bastonate e coltellate; Dirigente del ministero colpito a bastonate e rapinato in un palazzo in piazza di Spagna; Giovane uomo massacrato a bastonate nell’androne di casa: arrestati marito e moglie; Aggressione choc davanti a un bar: «Il mio fidanzato preso a bastonate, è stato un tentato omicidio. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Aggredito a bastonate: "E’ tentato omicidio". Arrestato a Poggibonsi - E’ stato arrestato a Poggibonsi l’operaio slovacco di 40 anni accusato del tentato omicidio di un 70enne nell’ agricampeggio di Villafranca, colpito a bastonate. Dopo un anno d’indagini i carabinieri ... 🔗lanazione.it

Ucraino ferito a bastonate e coltellate, 3 uomini arrestati - Sono stati identificati dalla Polizia gli uomini accusati del tentato omicidio avvenuto ad Alessandria il 22 marzo scorso in un bar di via Mazzini, dove un uomo di 35 anni, ucraino, fu trovato ferito ... 🔗ansa.it

Tentato omicidio nel Veronese, arrestato in Toscana - POGGIBONSI: Un anno fa un uomo di 70 anni venne aggredito a bastonate nel suo campeggio. Le indagini dei carabinieri hanno portato al presunto responsabile ... 🔗toscanamedianews.it