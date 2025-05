Aggredisce in strada la fidanzata La minacca e colpisce al volto Poi le sottrae anche 200 euro

Ancora un episodio di violenza sulle donne. Una fidanzata, oggetto delle intemperanze violente del compagno che non si è fermato, secondo quanto riferito dalla questura, neanche di fronte al fatto di trovarsi in mezzo alla strada. L’ultimo episodio in ordine di tempo arriva da Foligno, dove gli agenti del commissariato sono intervenuti per arrestare un 36enne, accusato di aver maltrattato la donna e di averla strappato la borsa per impossessarsi di denaro.I poliziotti sono stati allertati da una telefonata della fidanzata che chiedeva aiuto alla polizia, dopo essere rimasta vittima dell’aggressione da parte dell’uomo. Non nuovo a episodi del genere, essendo poi risultato avere precedenti per minacce, maltrattamenti in famiglia e per reati in materia di sostanze stupefacenti. Arrivati all’indirizzo indicato dalla donna che aveva richiesto aiuto, gli agenti hanno notato la ragazza che inveiva in direzione di un’autovettura che si stava allontanando. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aggredisce in strada la fidanzata . La minacca e colpisce al volto. Poi le sottrae anche 200 euro

