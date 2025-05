Afghanistan talebani vietano gli scacchi | cos’è successo

(Adnkronos) – Le autorità talebane hanno vietato gli scacchi in tutto l'Afghanistan fino a nuovo avviso, perché temono che sia una fonte di gioco d'azzardo. Una pratica illegale e immorale, dunque, secondo la legge governativa. "Ci sono considerazioni religiose riguardo allo sport degli scacchi – ha spiegato all'Afp il portavoce del Dipartimento dello Sport afghano Atal . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Segui queste discussioni sui social

In italiano si chiama "visita oculistica" il traguardo nel gioco.Quando a suo tempo l'ho raggiunto, non riuscivo a smettere di ridere #scacchi #ironia #BlindPride #orboglio Traguardi scacchistici di talksina com/awards/talksina/achievement… Leggi la discussione

Non ho idea se è venuto lo screenshotMa in 16 anni che gioco (sempre principiante) è la prima volta che mi capita una scacchiera così: fatti fuori pedoni, cavalli, alfieri, donnePiù due pedoni promossi a donnaPiù io che soffio la don… Leggi la discussione

Su questo argomento da altre fonti

Afghanistan, nuovo approccio dei talebani alla tutela del patrimonio culturale - Il governo talebano in Afghanistan sta adottando un atteggiamento molto diverso rispetto al passato nei confronti del patrimonio storico del Paese, Impegnandosi attivamente nella conservazione di reperti millenari, comprese testimonianze risalenti all'epoca pre-islamica. Un netto contrasto rispetto a quanto accadde nel marzo del 2001, quando i talebani sconvolsero la comunità internazionale distruggendo i due celebri Buddha giganti di Bamiyan. 🔗Leggi su tgcom24.mediaset.it

Jesi / Scacchi, trionfo di Cristian Coppari al campionato provinciale Categoria Under 12 - Sul podio anche Lorenzo Sgreccia terzo assoluto nella categoria Under 16. Il 25 maggio a Jesi per il Campionato Regionale Assoluto Giovanile tappa cruciale verso le finali nazionaliJESI, 29 aprile 2024 – Si è svolto in Ancona il Campionato Provinciale Under 18, valido per le qualificazioni alle Finali Nazionali del Campionato Italiano Giovanile 2025. La manifestazione, disputata nella formula rapid con cadenza di 20 minuti e 10 secondi di incremento a mossa, ha visto protagonisti i giovani atleti dell’*ASD Circolo Scacchi Jesi, che hanno collezionato risultati eccellenti in diverse ... 🔗Leggi su .com

Usaid, Trump taglia il 92% dei finanziamenti. Ucraina e Afghanistan i paesi più penalizzati se gli Usa interrompessero gli aiuti per l’estero - Oltre 5.800 sono di USAid, che ne manterrà attivi non più di 500. Altri 4.100 li perderà il Dipartimento di stato, che però continuerà a seguirne 2.700. Il taglio del 92% dei fondi annunciato giovedì dall’amministrazione Trump cala come una cesoia sui progetti di sviluppo finanziati da Washington all’estero, così come su migliaia di posti di lavoro negli Stati Uniti e nei paesi nei quali quei programmi erano stati avviati. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Talebani vietano scacchi, in Afghanistan non si gioca più: la decisione; I talebani vietano gli scacchi in afghanistan temendo che si tratti di gioco d’azzardo illegale; Verissimo, Sandro Giacobbe e la malattia: “Non voglio lasciare le persone che amo”; Extra bonus per le famiglie italiane, ma occhio all’Isee: i requisiti da avere. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Afghanistan, talebani vietano gli scacchi: cos'è successo - (Adnkronos) - Le autorità talebane hanno vietato gli scacchi in tutto l'Afghanistan fino a nuovo avviso, perché temono che sia una fonte di gioco d'azzardo. Una pratica illegale e immorale, dunque, se ... 🔗msn.com

Afghanistan, ora i Talebani vietano alle donne di pregare ad alta voce: “Non possono recitare il Corano” - Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "Esprimo la mia solidarietà e vicinanza all’amica senatrice Liliana Segre, ancora una volta bersaglio di insulti vergognosi e ripugnanti, frutto di ignoranza e ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Afghanistan, Talebani vietano a donne di guardare dalla finestra - Vietato alle donne di guardare fuori dalla finestra. E' l'ultimo decreto della Polizia morale dei Talebani afghani ... che riguardano il futuro dell'Afghanistan", ha detto l'ex diplomatica ... 🔗msn.com