Affittare casa resta un miraggio per i single | Firenze è la città meno accessibile d' Italia

Firenze si conferma, tristemente, la maglia nera tra le grandi città italiane per l'accessibilità degli affitti ai single. L'ultima analisi di Immobiliare.it Insights rivela che il capoluogo toscano continua a registrare alti costi abitativi, rendendo sempre più difficile per i giovani e i single trovare soluzioni abitative alla portata delle proprie tasche, evidenziando un problema significativo nel mercato immobiliare locale.

Firenze si conferma, tristemente, la maglia nera tra le grandi cittàItaliane per l'accessibilità degli affitti ai single. Secondo l'ultima analisi di Immobiliare.it Insights, la proptech company di Immobiliare.it specializzata in analisi di mercato, il capoluogo toscano si posiziona ancora una.

Affittare casa resta un miraggio per i single: Firenze è la città meno accessibile d'Italia - Firenze si conferma, tristemente, la maglia nera tra le grandi città italiane per l'accessibilità degli affitti ai single. Secondo l'ultima analisi di Immobiliare.it Insights, la proptech company di Immobiliare.it specializzata in analisi di mercato, il capoluogo toscano si posiziona ancora una...

