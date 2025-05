Affari Tuoi che fatica | la puntata non fa impazzire

In breve da Zazoom:

Questa sera, domenica 11 maggio, Vanessa dalla Sardegna conquista il palco di Affari Tuoi, il popolare programma di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Insieme a suo fratello Stefano, si sono messi alla prova con il pacco numero 10. Laureata in Giurisprudenza e aspirante magistrato, Vanessa condivide la sua passione per la giustizia mentre lavora fianco a fianco con il fratello nel settore...

Vanessa dalla Sardegna è stata la protagonista di AffariTuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, domenica 11 maggio. Con lei ha giocato il fratello Stefano. Il loro pacco era il numero 10. La concorrente, laureata in Giurisprudenza, ha detto che sogna di diventare magistrato. Intanto, però, lavora con il fratello nel settore immobiliare. La pacchista è apparsa molto riflessiva fin da subito, scegliendo con cura i pacchi da chiamare e lasciandosi guidare dal “sentimento”, senza una strategia precisa. Lei stessa, infatti, ha detto di essere una persona molto equilibrata. Una valida rivale per il dottore, insomma. Non tutti però hanno apprezzato il suo gioco. "Partita noiosissima #AffariTuoi", ha scritto un utente su X. Un altro invece: "Mamma mia che fatica sta puntata". 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, "che fatica": la puntata non fa impazzire

Altre fonti ne stanno dando notizia

Stefano De Martino conquista la prima serata: a maggio una puntata speciale e il possibile prolungamento di Affari Tuoi - Stefano De Martino è nel pieno di un momento d'oro per la Rai, e l'azienda sembra intenzionata a "sfruttarlo" fino in fondo. Il conduttore, che ha riscosso un successo... 🔗Leggi su leggo.it

Affari Tuoi, Angelo "tradisce" la moglie a fine puntata: il gesto clamoroso con De Martino - Ieri, giovedì 20 febbraio, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. E per l'occasione ha giocato come concorrente Angelo, il rappresentante della Regione Basilicata. L'uomo ha partecipato al programma in compagnia di sua moglie Maria Domenica. E, proprio con la consorte, si è reso protagonista di un gesto divertente che sui social ha fatto molto discutere i telespettatori. 🔗Leggi su liberoquotidiano.it

"Rimasta di me**a": Affari Tuoi, beffa a fine puntata per Stefano - Stefano dalla Toscana insieme alla figlia Aurora, studentessa di Scienze Politiche, è stato il protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda giovedì 3 aprile. La partita per lui, che ha giocato col pacco numero 13, è iniziata davvero male, visto che ha subito fatto fuori i 300mila euro. A seguire ha eliminato 5mila, 50, 20, 200mila e 75mila euro. 🔗Leggi su liberoquotidiano.it

Se ne parla anche su altri siti

Affari Tuoi, che fatica: la puntata non fa impazzire; Affari Tuoi, che lavoro fa Lupo? Retroscena impensabile | .it; Affari Tuoi Speciale, le pagelle del 4 maggio: Stefano De Martino ottimo padrone di casa (9), Benedetta timida giocatrice (6); Affari Tuoi, Daniela provoca il Dottore e perde una somma da capogiro. È polemica: Ecco quale numero doveva prendere. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Affari Tuoi, la puntata dell’11 maggio: Vanessa dalla Sardegna vince dopo un cambio fortunato - Nella puntata di Affari Tuoi dell'11 maggio, Vanessa da Dolianova ha vinto 15mila euro dopo un cambio di pacco decisivo ... 🔗fanpage.it

Affari Tuoi, De Martino nel caos: il Tg1 irrompe e Paolina perde tutto, "Doveva saltare la puntata" - La concorrente rifiuta 38mila euro e poi sbaglia tutto: la puntata di ieri (7 maggio) finisce malissimo tra sfortuna, interruzioni e proteste. Scopri di più. 🔗libero.it

Affari Tuoi, Francesca rovina la partita perfetta con uno scivolone (ma lo sapeva): il discorsetto di De Martino - Finale amaro nella puntata di ieri (29 aprile): la concorrente dell’Abruzzo apre il pacco che temeva di più e sfuma una maxi-vincita. Scopri cosa è successo. 🔗libero.it