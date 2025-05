AEW | Mina Shirakawa pronta al debutto push immediato in arrivo

La AEW si prepara ad accogliere MinaShirakawa nel proprio roster femminile. L’ex stella STARDOM debutterà a brevissimo nella compagnia americana come membro effettivo del roster.debutto imminente negli show AEWSecondo Fightful Select, il ritorno di MinaShirakawa nella programmazione AEW è questione di giorni. La wrestler giapponese potrebbe apparire già nelle prossime due settimane, con piani già in fase avanzata per la sua nuova apparizione.push significativo all’orizzonteFonti vicine alla compagnia confermano che Shirakawa riceverà un pushimmediato al suo arrivo, segno della fiducia riposta nelle sue capacità. La wrestler aveva già impressionato durante le sue precedenti apparizioni in AEW.L’addio a STARDOMMina ha concluso la sua esperienza quinquennale in STARDOM lo scorso 2 aprile al Korakuen Hall, dove ha affrontato Maika nel suo match d’addio. 🔗Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Mina Shirakawa pronta al debutto, push immediato in arrivo

