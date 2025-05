Aeroporto di Malpensa intitolato a Silvio Berlusconi il fratello Paolo contro Sala Il ricorso è patetico

Milano – Nuovo attacco della famiglia Berlusconi a Beppe Sala, il sindaco di Milano ‘reo’ di aver presentato ricorsocontro l’intitolazione a SilvioBerlusconi, fondatore e leader di Forza Italia, dell’Aeroporto varesino della Malpensa.Dopo i figli Barbara e Pier Silvio, oggi è stato il turno del fratelloPaolo, in occasione proprio di un evento di Forza Italia a Milano dedicato alle prossime elezioni comunali. “Il nostro sindaco Sala - ha detto – ha perso una grande occasione quando hanno dedicato l'Aeroporto di Malpensa a mio fratello. Lui che voleva acquisire simpatie anche nel centrodestra ha negato e contrastato questa dedica». Secondo PaoloBerlusconi, il ricorso presentato dalla Città di Milano e da altri Comuni è “una cosa patetica". All’evento ‘Milano torna al centro della scena', PaoloBerlusconi ha parlato anche in generale della città e di cosa avrebbe bisogno, anche in questo caso non lesinando critiche a Sala”. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Aeroporto di Malpensa intitolato a Silvio Berlusconi, il fratello Paolo contro Sala. “Il ricorso è patetico”

Segui queste discussioni sui social

(Nordkurier) Noch-Bürgermeister Silvio Witt schaltet sich in den Wahlkampf ein Neubrandenburgs künftiger Ex-Bürgermeister Silvio Witt spricht sich für einen Kandidaten bei der anstehenden Oberbürgermeister-Wahl in Neubrandenburg ausWie e… Leggi la discussione

Ein Bürgermeister und ein Landtagsabgeordneter packten am Wochenende auf sieben Spielplätzen mit an#Radebeul #Spielplätze #Frühjahrsputz #cdu #Sven Eppinger #Silvio Kockentiedt https://bit.ly/4hHh09g https://www.diesachsen.de/elbland/erf… Leggi la discussione

Su altri siti se ne discute

Aeroporto di Malpensa intitolato a Berlusconi, Fontana: “Giusto difendere decisione. Il ricorso è solo una scelta politica” - Malpensa (Varese), 31 marzo 2025 – "Credo che sia una proposta auspicabile": così ha risposto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine di un evento a Palazzo Lombardia, ha risposto a chi gli chiedeva della mozione del consigliere regionale di FdI Marco Bestetti che chiede alla Regione di costituirsi in giudizio contro il ricorso presentato da alcuni Comuni (Milano compresa) contro l'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa (Varese) a Silvio Berlusconi. 🔗Leggi su ilgiorno.it

Spaccia cocaina e hashish nel parcheggio dell'aeroporto di Malpensa: arrestato con le dosi pronte da vendere - Un uomo di 53 anni è stato arrestato a Malpensa per spaccio di droga. Trovati cocaina e hashish nel SUV noleggiato. 🔗Leggi su notizie.virgilio.it

Nuove polemiche sull'intitolazione di Malpensa a Silvio Berlusconi: "Meglio Attanasio" - Ancora polemiche sull'intitolazione dell'aeroporto di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi. A riaprire la questione è stato il capogruppo del Pd in Regione, Pierfrancesco Majorino che si è detto ancora una volta contrario. "Con tutti i milanesi e lombardi per bene che hanno portato il nostro nome... 🔗Leggi su milanotoday.it

Ne parlano su altre fonti

Aeroporto di Malpensa intitolato a Silvio Berlusconi, il fratello Paolo contro Sala. “Il ricorso è patetico”; Aeroporto Malpensa intitolato a Silvio Berlusconi, il Tar respinge il ricorso del Comune di Milano; Il Tar ha deciso: l'aeroporto di Malpensa rimane intitolato a Berlusconi; Malpensa intitolato a Berlusconi, il Comune di Milano farà ricorso. Barbara: Amareggiata. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Aeroporto di Malpensa intitolato a Silvio Berlusconi, il fratello Paolo contro Sala. “Il ricorso è patetico” - Dopo quelli dei figli Barbara e Pier Silvio, muovi attacchi al sindaco di Milano da parte della famiglia del fondatore e leader di Forza Italia ... 🔗msn.com

Paolo Berlusconi contro Sala: «L'aeroporto Malpensa intitolato a Silvio? Patetico, ha perso un'occasione» - Il commento del fratello dell'ex premier sul ricorso presentato da alcuni Comuni, compreso Milano: «Sala voleva acquisire simpatie anche nel centrodestra ma ha negato e contrastato questa dedica» ... 🔗milano.corriere.it

Paolo berlusconi critica il sindaco sala per il no all’intitolazione di malpensa a silvio berlusconi - La proposta di intitolare l’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi divide Milano, con Paolo Berlusconi che critica il sindaco Giuseppe Sala e un ricorso di comuni contro la decisione in vista delle ... 🔗gaeta.it

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: