Aeroporti Paolo Berlusconi | Sala patetico a contrastare intitolazione Malpensa a Silvio

"Il nostro sindaco Sala ha perso una grande occasione quando hanno dedicato l'aeroporto di Malpensa a mio fratello. Lui che voleva acquisire simpatie anche nel centrodestra ha negato e contrastato questa dedica". Lo ha detto Paolo Berlusconi , fratello minore del Cav, a margine dell'evento 'Milano torna al centro della scena', dedicato alle prossime elezioni comunali, commentando il ricorso presentato da alcuni Comuni, compreso quello del capoluogo lombardo, contro l' intitolazione dell'aeroporto milanese all'ex premier. "Io ho avuto solo un commento, mi sembra una cosa patetica. Abbiamo bisogno di un sindaco inclusivo quindi mi auguro che noi possiamo esprimere un bel nome per questa città quando sarà il momento" ha concluso.

Aeroporto di Malpensa intitolato a Silvio Berlusconi, il fratello Paolo contro Sala. "Il ricorso è patetico" - Milano – Nuovo attacco della famiglia Berlusconi a Beppe Sala, il sindaco di Milano 'reo' di aver presentato ricorso contro l'intitolazione a Silvio Berlusconi, fondatore e leader di Forza Italia, dell'aeroporto varesino della Malpensa.Dopo i figli Barbara e Pier Silvio, oggi è stato il turno del fratello Paolo, in occasione proprio di un evento di Forza Italia a Milano dedicato alle prossime elezioni comunali.

"Silvio avrebbe potuto avere un ruolo". Paolo Berlusconi, la "sentenza" sull'Ucraina - "E' inutile esprimere pareri, perché sappiamo tutti che sono cose che passano sopra la nostra testa, soprattutto adesso che non c'è più mio fratello che poteva probabilmente avere un ruolo nelle vicende che hanno portato poi all'invasione dell'Ucraina, essendo lui riuscito con una telefonata di due ore con il presidente russo a evitare l'invasione della Georgia. C'è il rammarico che lui non ci sia più nel ruolo che gli poteva dare una posizione tale da poter parlare, quindi adesso speriamo tutti nella pace perché abbia fine quella che mio fratello definiva la follia delle follie".

"FolleMente" al Rouge et Noir: alla fine della proiezione il regista Paolo Genovese incontra il pubblico in sala - Domenica 2 marzo alle 18:30 appuntamento speciale al Rouge et Noir con "FolleMente" e l'incontro col regista Paolo Genovese al termine della proiezione.Protagonisti del film sono Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco...