Adunata Alpini a Biella in oltre 100mila per la storica sfilata FOTO

96esima Adunata nazionale degli Alpini a Biella, con oltre 100.000 partecipanti, tra cui il presidente del Senato Ignazio La Russa e il ministro della Difesa Guido Crosetto. La parata è stata aperta dal Terzo Reggimento Alpini della Brigata Taurinense. La Cittadella degli Alpini, allestita nei giorni precedenti, ha attirato oltre 200mila visitatori 🔗Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Adunata Alpini a Biella, in oltre 100mila per la storica sfilata. FOTO

Ho sempre creduto che gli #alpini fossero antifascisti #biella #adunatadeglialpini #faccettanera #fascisti #fascistiTuttiAppesi #antifascist #antifa #antifascistisempre #antifascisti Leggi la discussione

#Alpini al #raduno cantano "Faccetta Nera"Hanno bevuto abbastanza per dimenticare chi li ha mandati a morire in UcrainaLeggi la discussione

Alpini, in oltre 100mila sfilano a Biella per la 96esima adunata - Diverse generazioni di alpini in servizio e in congedo hanno preso parte oggi a Biella alla sfilata della 96esima adunata nazionale delle penne nere. Oltre centomila alpini hanno invaso la città piemontese per una giornata di festa e memoria collettiva, alla presenza delle più alte cariche istituzionali e militari, tra cui il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro della difesa Guido Crosetto e il capo di stato maggiore dell'esercito, generale Carmine Masiello.

Biella, «faccetta nera» all'adunata degli Alpini - In 95 anni di adunate alpine le cronache nazionali non avevano mai registrato un canto esplicitamente riconducibile al ventennio fascista intonato dalle penne nere. È successo invece che, nella notte […]

Treni potenziati per l'Adunata nazionale degli Alpini: come arrivare a Biella il 10 e 11 maggio - Per l'Adunata nazionale degli Alpini 2025, che si terrà a Biella il 9, 10 e 11 maggio, è stato predisposto un importante potenziamento del servizio ferroviario.

