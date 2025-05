Addio a Pasquino il vicequestore col cuore da sommelier I colleghi | Grazie per la gioia che ci hai trasmesso

“Addio, fai buon viaggio”. Il lutto più atroce per Paola Barale, l’annuncio col cuore spezzato - Paola Barale ha recentemente affrontato un grave lutto: la perdita della madre, Carla Morra, scomparsa all’età di 85 anni dopo una lunga malattia. La signora Morra era molto apprezzata nella comunità di Fossano, dove risiedeva la famiglia della showgirl, e per anni ha lavorato come sarta, dedicandosi in particolare alla sua famiglia. Paola ha voluto condividere un toccante ricordo della madre attraverso un video privato pubblicato sul suo profilo Instagram. 🔗Leggi su tuttivip.it