Addio a Enzo Ferrari | allenò l' Unione negli anni del calcio scommesse

Ci sono due aspetti nella carriera alabardata in serie B di EnzoFerrari che i tifosi ricordano: il primo è quello relativo alla mancata promozione in serie A nella stagione 1985-86 e l'altro è il coinvolgimento della squadra nell'abisso del secondo calcioscommesse. Ferrari si è spento all'età. 🔗Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Addio a Enzo Ferrari: allenò l'Unione negli anni del calcio scommesse

Addio a Enzo Ferrari, allenò Zico all'Udinese - Il mondo del calcio italiano e friulano piange la scomparsa di Enzo Ferrari, ex calciatore e allenatore, noto per aver guidato l’Udinese durante l’era di Zico.Chi era Enzo FerrariNato a San Donà di Piave il 21 ottobre 1942, Ferrari ha avuto una carriera da attaccante, giocando in squadre come... 🔗Leggi su udinetoday.it

Ingegneria, nuovo padiglione: il campus ‘Enzo Ferrari’ si allarga. “Spazi moderni per la didattica” - Modena, 26 marzo 2025 – Lo chiamano padiglione didattico, ma il nuovo edificio destinato a trasformare il campus di Ingegneria promette di essere molto di più: una struttura aperta alla città, oltre che una cittadella degli studi. Quel che colpisce, osservando i disegni, è la facciata sospesa con i frangisole in alluminio, una porta d’ingresso scenografica e leggera che ha all’interno una piazza coperta, luogo di aggregazione per gli studenti ma anche di vita del quartiere, con l’idea di allestire eventi e spazi conviviali. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

Addio Don Enzo De Stefano, Comunità Ecclesiale in lutto - Tempo di lettura: < 1 minuto“Oggi è un giorno di grande tristezza per la nostra comunità: Don Enzo De Stefano acerdote e nostro amato , è tornato alla Casa del Padre.La sua guida saggia, il suo esempio di fede e il suo instancabile impegno nella nostra missione di carità resteranno per sempre nei nostri cuori.Ci stringiamo nella preghiera, affidandolo alla misericordia di Dio.Riposa in pace, Don Enzo”. 🔗Leggi su anteprima24.it

