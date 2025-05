Adami l' artista che nei miti del passato cercò le ragioni di quelli presenti

Renault , passato e futuro si fondono nella R17 Electric Restomod - ROMA (ITALPRESS) – Renault non poteva mancare alla Milano Design Week, il più importante appuntamento internazionale per la design industry. Una settimana in cui il capoluogo lombardo diventa un enorme laboratorio di creatività, sperimentazione e contaminazione. Il Fuorisalone trasforma i vari distretti della città in un grandioso show a cielo aperto. All’interno di Renault Milano, nel quartiere di Brera, in pieno centro storico, è stata presentata in anteprima per l’Italia la show car R17 electric restomod, frutto del lavoro del designer Ora Ito. 🔗Leggi su unlimitednews.it