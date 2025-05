Ad Aurelio Livraghi la scuola d’italiano per gli stranieri

Il sogno di AurelioLivraghi di dieci anni fa è diventato realtà. Ieri mattina, all’oratorio San Martino, è stata inaugurata la scuola di italiano per stranieri intitolata al volontario magentino, ancora oggi ricordato come testimone generoso dell’accoglienza e dell’integrazione, e gestita dall’associazione “Non di solo pane“ che oltre al refettorio e all’ambulatorio medico conta anche una scuola di prima alfabetizzazione avviata lo scorso autunno. Per l’occasione è tornato a Magenta monsignor Giuseppe Marinoni, l’ex parroco oggi a Saronno. "Ero appena arrivato a Magenta quando il nostro compianto Aurelio mi confidò quel sogno – commenta don Giuseppe –. E siamo partiti con la mensa per i bisognosi. Sono felice di avere condiviso questo segno per tutta la comunità. La carità la si vive nei gesti umani di attenzione verso la persona". 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ad Aurelio Livraghi la scuola d’italiano per gli stranieri

