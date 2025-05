Ad Amburgo festeggiano la promozione in Bundesliga almeno 25 tifosi sono finiti in ospedale

La promozione in Bundesliga dell’Amburgo, dopo anni di delusioni e tentativi falliti, ha scatenato una gioia incontenibile tra i tifosi, culminata però in episodi drammatici e di certo ben poco edificanti. Ne parla Il Corriere dello Sport. L’euforia per il ritorno nella massima serie si è trasformata in caos e violenza, con conseguenze gravi per molti dei presenti (ci sono circa 25 feriti accertati). Di seguito, il resoconto degli scontri che hanno segnato una serata assurda per il calcio tedesco e per la Germania.Amburgo, 25 feriti durante la festa per la promozione in BundesligaCosì scrive il quotidiano:“Fino a sette anni fa era l’unica squadra tedesca ad aver partecipato a tutte le stagioni della Bundesliga dalla sua nascita, poi la retrocessione nel 2018 e il “purgatorio” della 2.Bundesliga. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ad Amburgo festeggiano la promozione in Bundesliga, almeno 25 tifosi sono finiti in ospedale

