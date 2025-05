Acr Messina | comunque vada dei calciatori resta un esempio indimenticabile

Sabato 10 maggio alle 15,30 iniziavo una conferenza a Francavilla al Mare, in Abruzzo, così mi sono perso lo spareggio. Non del tutto, però, perché i miei gentili ospiti sono riusciti a farmi vedere la prima mezz’ora. Complessa, difficile da afferrare, ammirevoli i nostri, compreso il direttore. 🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Acr Messina: comunque vada, dei calciatori resta un esempio indimenticabile

Acr Messina, il sindaco Basile precisa: "Procura inutilizzabile, situazione assurda" - Altro colpo di scena, purtroppo negativo, nella vicenda societaria dell’Acr Messina. Il sindaco Federico Basile ha precisato, tramite una nota, la situazione legata alla presunta procura per la cessione delle quote del club, inviatagli dal presidente Stefano Alaimo: “Alle ore 15:00, ricevo sul... 🔗Leggi su messinatoday.it

Dazi, comunque vada l’Europa e l’Italia devono parlare con Trump. L’opinione di Guandalini - Ascolto dibattiti accessi in Italia dove ognuno ha la ricetta per risolvere la mannaia dei dazi di Trump. Prevale il caldo consiglio di una risposta europea. Immediata. Molte associazioni di categoria pretendono che ora “l’Europa faccia l’Europa”. Sono affermazioni che, spesso, si fermano sulla soglia delle buone intenzioni. Basate sul presupposto che esiste un’Europa che si è fatto Stato. Niente di più fumé. 🔗Leggi su formiche.net

Acr Messina, Alaimo e Cissè deferiti per violazioni amministrative - L’Acr Messina ed i suoi legali rappresentanti sono stati deferiti dal Procuratore Federale, a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C., al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare. Stessa sorte è toccata a Lucchese, Taranto e Triestina per varie violazioni di carattere amministrativo... 🔗Leggi su messinatoday.it

ACR Messina, Borgosano esce allo scoperto ma si tira fuori: “vi racconto com’è andata in questi mesi” - Sembra davvero finita, per l’ACR Messina. In realtà ... che hanno sempre sostenuto e sosterranno la nostra squadra. Comunque vada. A loro – mi perdonerete – va il mio ringraziamento ... 🔗strettoweb.com

Crisi Acr Messina: gong alle 15.30, il notaio ha predisposto tutti gli atti - ora entro cui si saprà se il Messina rispetterà o meno la scadenza fissata dalla federazione per il saldo di stipendi e contributi, ultima tranche prima della fine del campionato. In giornata, infatti ... 🔗msn.com

Acr Messina, cosa sta succedendo (e che speranze ci sono) - MESSINA. Non passa giorno ... Entro il 16 aprile vanno pagati stipendi e contributi di febbraio e marzo, altrimenti si rischia una penalizzazione più corposa (c’è anche la recidiva) che comunque ... 🔗letteraemme.it

