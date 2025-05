Achille Lauro sorprende Mara Venier | La notte prima di Sanremo

AchilleLauro è stato ospite oggi a "Domenica In", nel salottino di MaraVenier nella, dove si è lasciato andare al racconto di un lato intimo e indeito sé, che molto è piaciuto ai fan. “Oggi mi sento un uomo, ho trovato una mia serenità. Si percepisce nella mia musica”, ha detto, rivelando che è stata proprio la musica ad aiutarlo a trovare pace interiore. “Sono sempre stato molto solitario”, ha confessato Lauro, “ma nell'ultimo anno ho riflettuto su me stesso e ho deciso di coinvolgere i miei fan in un videoclip. Con loro si è creato qualcosa di profondo. Rimango sorpreso dalle parole che mi scrivono”. Visibilmente colpita dalle dichiarazioni dei cantanti, MaraVenier ha risposto con affetto: “Ti meriti tutto. Poche volte ho incontrato artisti così generosi come te.” Il rapporto tra i due è stato sempre molto stretto come ha dimostrato Lauro che si è presentato in studio con un mazzo di fiori alla Venier: “È la festa della mamma e tu sei il mio grande amore”, le ha detto. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Achille Lauro sorprende Mara Venier: "La notte prima di Sanremo..."

