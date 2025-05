achille lauro confessa che avrebbe voluto cambiare il brano di sanremo prima dell annuncio dei big

Achille Lauro svela se è single poi confessa: ''Sogno la direzione artistica di Sanremo'' - Achille Lauro si racconta in una intensa intervista a Vanity Fair, parlando della sua situazione sentimentale, della sua carriera e poi del sogno di vivere in altro modo Sanremo. 🔗 Leggi su comingsoon.it

Achille Lauro conquista Roma con un secret show indimenticabile: in arrivo l’album Comuni Mortali - Achille Lauro lo ha fatto di nuovo. Dopo aver radunato oltre 1500 fan al Foro Italico lo scorso 27 marzo per girare il videoclip di Amor, l’artista ha lanciato un nuovo invito misterioso via social, a pochi giorni dall’uscita del suo attesissimo album Comuni Mortali.L’annuncio è arrivato domenica sera, con la promessa di una sorpresa “nel luogo più bello del mondo”. Il giorno dopo, la rivelazione: “Dopo il tramonto. 🔗Leggi su superguidatv.it