AchilleLauro è lo pseudonimo di Lauro De Marinis. Classe 1990, il cantante è nato a Verona l’11 luglio e ha 34 anni. Suo padre è un magistrato, mentre sua madre è un’imprenditrice. A soli 14 anni AchilleLauro va a vivere con suo fratello maggiore, Federico, già produttore per la crew Quarto Blocco. Da lui, ha ereditato la passione per la musica e ha cominciato ad addentrarsi in questo mondo. Ed è proprio qui che nasce il suo nome d’arte.Nicola De Marinis, chi è il padreNicola De Marinis, classe 1956 e originario di Gravina in Puglia è laureato in Giurisprudenza. Dal 2014 è un magistrato della Corte di Cassazione dove a quanto pare riveste il ruolo di consigliere addetto della sezione lavoro. Nel suo curriculum anche il lavoro come docente universitario e la pubblicazione di numerosi testi. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Achille Lauro, chi sono il padre Nicola De Marinis (importante magistrato) e il fratello Federico: “Mi ha cresciuto lui”

