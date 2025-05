Accordo Comune - Associazione Carabinieri | Almeno 300 servizi su 10 itinerari e in 30 giardini

Il Comune ha attivato una convenzione con l'Associazione Nazionale Carabinieri 181 Pegaso per potenziare la sicurezza nei spazi pubblici. I

È stata attivata la convenzione tra Amministrazione comunale e Associazione nazionale Carabinieri 181 Pegaso: i “volontari per la sicurezza” presidieranno gli spazi pubblici della città "con particolare attenzione a giardini pubblici e piazze". Lo ha reso noto Palazzo Vecchio nelle scorse ore. 🔗Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Accordo Comune - Associazione Carabinieri: "Almeno 300 servizi su 10 itinerari e in 30 giardini"

Spazio, accordo tra Asi e Agenzia per l’Innovazione lituana. Urso “Visione comune” - ROMA (ITALPRESS) – “Con la Lituania condividiamo una visione chiara e ambiziosa per il futuro industriale e strategico dell’Europa. Dalla space economy all’industria della difesa, nonché IA, energia e scienze della vita: abbiamo posto le basi per una cooperazione industriale più solida e innovativa. L’Italia è pronta a mettere a disposizione il proprio know-how e a collaborare con Vilnius per costruire un’Europa più competitiva e autonoma nei settori chiave del futuro”. 🔗Leggi su unlimitednews.it

Torri esaminate dall’università. Sottoscritto l’accordo in Comune - Un rapporto di collaborazione finalizzato a incentivare e supportare i processi di riqualificazione urbana (in particolare degli spazi aperti, delle aree sotto-utilizzate e del paesaggio urbano), attraverso pratiche progettuali partecipative e di attivazione dei beni comuni. È stato sottoscritto tra il Comune e il dipartimento di ingegneria civile e architettura. Tra gli impegni rientra il monitoraggio delle torri a cominciare da quelle di piazza Leonardo da Vinci. 🔗Leggi su ilgiorno.it

