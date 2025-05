Accordo commerciale tra Usa e Cina

La Casa Bianca e il vicepremier cinese, He Lifeng, hanno raggiunto un primo accordo commerciale al termine dei colloqui di Ginevra, promettendo di rivelare ulteriori dettagli a breve. Questo intesa segna un passo verso la creazione di un

22.25 La Casa Bianca e il vicepremier cinese, He Lifeng, hanno annunciato un primo "Accordocommerciale" dopo i colloqui di Ginevra, i cui dettagli saranno resi noti nelle prossime ore. Praticamente, Usa e Cina hanno concordato di creare un "meccanismo di consultazione" sul commercio per allentare le tensioni commerciali. Il rappresentante cinese per il commercio internazionale, Li Chenggang, ha spiegato che il meccanismo consentirà "scambi regolari e irregolari sulle questioni commerciali". 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Borsa di Tokyo in rialzo grazie all'ottimismo su accordo commerciale Cina-USA - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno più, in scia al consolidamento del mercato azionario Usa, mentre prevale ancora l'ottimismo di un accordo commerciale tra Cina e Stati Uniti e le aspettative di maggiori concessioni da parte dell'amministrazione Trump sui dazi a livello globale.In apertura l'indice Nikkei avanza dello 0,95% a quota 35.198,60, con un guadagno di 329 punti. Sul fronte valutario lo yen arretra dai massimi in sette mesi sul dollaro, a 143,30, ed è stabile sull'euro, a un valore di 162,20. 🔗Leggi su quotidiano.net

Dazi Usa alla Cina, Trump: "Da domani tariffe del 104%, attendo chiamata per accordo", Pechino replica: "Prepotenza economica" - La Casa Bianca annuncia ritorsioni contro la Cina che non abbandona la linea dura della guerra commerciale agli Usa La Casa Bianca ha annunciato che da a partire dalla mezzanotte entreranno in vigore dazi al 104% contro la Cina. La misura degli States è una risposta a quelli che il tycoon ha 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

Borse europee in calo: escalation guerra commerciale Usa-Cina pesa su mercati - Peggiorano le Borse europee in vista dell'apertura in profondo rosso di Wall Street, con gli investitori messi in fuga dall'escalation nella guerra commerciale tra Usa e Cina. L'indice paneuropeo Stoxx 600 cede il 4,5%, con le vendite che non risparmiano nessuno: Francoforte cede il 4,3%, Parigi il 4,2%, Milano il 4,1% e Londra il 3,8%. Le vendite sui farmaceutici, minacciati di nuovi dazi dal presidente americano affondano le Borse di Copenaghen (-6,4%), dove è quotata Novo Nordisk (-7,6%), e Zurigo (-5,6%), su cui sprofondano Novartis (-8,4%) e Roche (-6,8%). 🔗Leggi su quotidiano.net

