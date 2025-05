A Verona un pareggio dal sapore amaro il Lecce arranca nel pantano

Lecce – Un pareggio che ha un saporeamaro quello, per 1 a 1, rimediato dal Lecce a Verona. I giallorossi agguantano l’Empoli a quota 28 dopo che i toscani avevano messo la freccia del sorpasso dopo la vittoria di ieri con il Parma, ma il calendario delle ultime due giornate è, almeno sulla carta. 🔗Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - A Verona un pareggio dal sapore amaro, il Lecce arranca nel pantano

#SerieA | Hellas e #Lecce pareggiano a #Verona: la situazione in zona retrocessione

#SerieA | #Lecce, problema alla spalla per #Gaspar: costretto al cambio

