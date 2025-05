A Verona solo un pareggio il Lecce arranca nel pantano di una classifica che si complica

Lecce – Un pareggio che ha un sapore amaro quello, per 1 a 1, rimediato dal Lecce a Verona. A due turni dal termine della stagione, i giallorossi raggiungono l’Empoli a quota 28 dopo che i toscani avevano messo la freccia del sorpasso con la vittoria di ieri contro il Parma, ma il calendario. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - A Verona solo un pareggio, il Lecce arranca nel pantano di una classifica che si complica

