Oggi alle 17 al Castello il terzo appuntamento del ciclo “La cultura della pace in un mondo di guerre". La Compagnia “Villaggio teatrale“ interpreta “TE nel deserto O guerra o pace o.“ lavoro firmato da Emanuela Bessega, architetto con esperienze di progettazione partecipata, ed Elis Ferracini, attivo in ambito teatrale fin da bambino col padre Rimes, burattinaio. Obiettivo: sostenere i progetti per l’infanzia di Ashtar Theatre di Ramallah, impegnata nell’aiuto ai ragazzi traumatizzati dal conflitto. "“TE nel deserto ruota attorno a un’installazione, una performance di danza e dei monologhi – spiega Bessega – Due monologhi riguardano la situazione palestinese". Al termine la cerimonia del te a cura della Comunità palestinese lombarda. Ingresso libero. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A teatro per la pace. E dopo la pièce la cerimonia del te

