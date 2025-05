A Napoli il sogno è doppio | l’annuncio prima della sfida al Genoa

Pochi minuti e il Napoli di Antonio Conte scenderà in campo al Maradona, per sfida il Genoa di Vieira. Lo farà sapendo della vittoria dell'Inter a Torino, contro i Granata. I nerazzurri così hanno momentaneamente acciuffato gli azzurri in testa alla classifica.Tutto, però, come è ampiamente noto, è nelle mani di Lobotka e compagni. Servono due vittorie e un pareggio ai partenopei per avere la matematica certezza di conquistare lo Scudetto. Di certo l'Inter non mollerà fino alla fine: "Lo abbiamo detto più volte: l'Inter è più attrezzata per più competizioni – afferma Giovanni Manna ai microfoni di Dazn -.

"Il Napoli potrebbe rallentare", l'annuncio riguarda Conte: tifosi senza parole! - Annuncio agghiacciante su Conte, con il Napoli che ora alla prossima partita dovrà fare a meno del proprio tecnicoIl Napoli sta pian piano rialzando la testa dopo un periodo molto difficile, dove i punti stentavano ad arrivare. La vittoria contro il Milan dà sicuramente morale ai calciatori in vista del rush finale di stagione, in cui si sta cominciando – finalmente – a parlare di Scudetto, senza più nascondersi o pensare agli obiettivi minimi.

La corsa al titolo è diventata ormai a tre, con Inter, Napoli e Atalanta che inseguono lo scudetto; molto probabile che il club vincitore della Serie A si decida nelle ultime giornate, se non all'ultima.Lotta a tre per lo scudetto: il Napoli di oggi è più consapevole di sei mesi faIl giornalista Luca Marchetti su Tuttomercatoweb scrive:"Più nel vivo di così non si può. Generalmente si dice che i campionati si decidono in primavera, stavolta evidentemente la primavera potrebbe sempre tardare, visto che difficilmente ci sarà qualcosa di deciso, da qui a breve.

Napoli-Milan, info e dettagli per l'acquisto dei biglietti: l'annuncio del club - Negli ultimi minuti, il Napoli ha reso nota la modalità di acquisto dei biglietti per il match contro i lombardi. Di seguito le info.Il Napoli sfiderà il Milan il 30 marzo nel match che andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona. Proprio per la sfida contro i lombardi c'era molta attesa per l'annuncio legato alla vendita dei biglietti. Infatti, la società azzurra ha comunicato tutte le info tramite un comunicato ufficiale.

