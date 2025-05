A lezione di soccorso Misericordia in campo Visite gratuite e giochi Una festa per tutti

EMPOLI Una giornata di festa, ma anche di consapevolezza e divulgazione. La Misericordia di Empoli, con tutti i suoi mezzi, servizi e attività, ha accolto ieri tutta la cittadinanza al parco di Serravalle per il primo open day all’aperto. Approfittando della bella giornata di sole in tanti hanno trascorso la giornata immersi nel variegato mondo dell’associazione di volontariato. I più piccoli hanno potuto divertirsi sperimentando le numerose attività della protezione civile e salendo sui colorati mezzi (moto, jeep e quad). Tra spruzzi d’idrante e macchina insacchettatrice il tempo è volato via e ogni partecipante ha ricevuto in omaggio gadget e sorrisi. Per gli adulti, invece, era stato allestito un ambulatorio mobile con il personale sanitario per offrire consulenze mediche e screening gratuiti. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A lezione di soccorso. Misericordia in campo. Visite gratuite e giochi. Una festa per tutti

