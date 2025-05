A Gaza attacco israeliano su sfollati di Khan Younis morti 4 bambini

Gaza, 11 mag. (askanews) - I soccorritori trasportano i corpi avvolti da un sudario dei palestinesi uccisi in un attaccoisraeliano alla loro tenda a Khan Yunis e li portano all'ospedale Nasser. La protezione civile di Gaza ha dichiarato che otto persone sono state uccise, tra cui quattro bambini piccoli, in un attaccoisraeliano notturno che ha preso di mira tre tende che ospitavano decine di sfollati a Khan Yunis. La famiglia ha riferito che una delle vittime era una bambina di 2 anni e un altro un neonato di soli 20 giorni. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - A Gaza attacco israeliano su sfollati di Khan Younis, morti 4 bambini

Segui queste discussioni sui social

@pressenza_italia È una piccola buona notiziaPerò poi dovrebbe seguire a ruota almeno l'embargo della vendita di armi (anche leggere) al paese che impone quel bloccoAltrimenti si predica bene, ma si razzola male come al solito, fornend… Leggi la discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Gaza, attacco israeliano su scuola con sfollati, almeno 10 morti - Roma, 23 apr. (askanews) - Si alza ancora il fumo dalle macerie dopo l'ultimo attacco israeliano a Gaza City. È stata colpita una scuola nel quartiere Al-Tuffah; secondo l'esercito israeliano era stata trasformata in un rifugio di Hamas.I servizi di soccorso hanno riferito che almeno 10 persone sono rimaste uccise nell'edificio che ospitava sfollati nella parte orientale della città. Ci sarebbero anche bambini tra le vittime. 🔗Leggi su quotidiano.net

Attacco israeliano nel nord di Gaza, nove morti a Beit Lahia - ROMA (ITALPRESS) – Nove persone sono state uccise e molte altre sono rimaste ferite in un attacco israeliano a Beit Lahia, nel nord di Gaza, secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa governativo dell’enclave e riportato dalla Cnn. Si tratta dell’episodio più grave da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco a gennaio. Le forze di difesa israeliane hanno fatto sapere che ieri hanno attaccato una cellula terroristica nella zona di Beit Lahia, tra cui figura anche un terrorista che aveva invaso il Paese con il massacro omicida del 7 ottobre. 🔗Leggi su unlimitednews.it

Gaza, attacco israeliano a Khan Younis: 10 morti - L’agenzia per la difesa civile di Gaza, controllata da Hamas, ha fatto sapere che 10 persone sono state uccise in un attacco israeliano notturno nei pressi della città meridionale di Khan Younis. Lo riporta ‘The Times of Israel’.Israele, Idf intercetta missile lanciato da HouthiUn missile balistico lanciato contro Israele dagli Houthi, sostenuti dall’Iran, nello Yemen è stato intercettato con successo dalle difese aeree, afferma l’esercito. 🔗Leggi su lapresse.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

A Gaza attacco israeliano su sfollati di Khan Younis, morti 4 bambini; A Gaza attacco israeliano su sfollati di Khan Younis, morti 4 bambini; Raid israeliano su una scuola che ospitava sfollati nella Striscia di Gaza, 19 morti; Medioriente, Anp dichiara Gaza zona di carestia: 'Onu intervenga'. 🔗Se ne parla anche su altri siti

A Gaza attacco israeliano su sfollati di Khan Younis, morti 4 bambini - Gaza, 11 mag. (askanews) – I soccorritori trasportano i corpi avvolti da un sudario dei palestinesi uccisi in un attacco israeliano alla loro tenda a Khan Yunis e li portano all’ospedale Nasser. La pr ... 🔗askanews.it

Gaza, raid israeliano contro struttura dell’UNRWA a Jabalya: almeno quattro morti - Un attacco israeliano venerdì sera ha colpito un magazzino dell’UNRWA, l’Agenzia dell’Onu che si occupa dei rifugiati palestinesi, che ospita gli sfollati nel campo profughi di Jabalia, nel nord della ... 🔗msn.com

Attacco aereo in Gaza: 19 morti in una scuola per sfollati - Un attacco aereo in Gaza ha causato 19 morti in una scuola per sfollati. Tutti gli aggiornamenti sul raid devastante ... 🔗notizie.it

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: