Firenze si prepara a celebrare un traguardo straordinario: il 150° anniversario dell’Associazione dei Macellai di Firenze e Provincia. Questo evento, che si svolgerà l'11 maggio 2025, unisce passione e tradizione, con un convegno, un corteo storico e una grande festa per rendere omaggio all’arte dei Beccai, cuore pulsante della cultura gastronomica fiorentina. Una giornata di festa che promette di unire la comunità in un abbraccio di storia e innovazione.

Firenze, 11 maggio 2025 - Una storia fatta di passione, dedizione e amore per il proprio lavoro. Una giornata di festa, si legge in una nota, per l’Associazione dei macellai di Firenze e Provincia, nell’ambito delle celebrazioni per il suo 150o anniversario, con un convegno, il corteo storico e una grande festa per celebrare la storia e la tradizione dell'arte dei Beccai, a cui hanno partecipato tra gli altri il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, la vicepresidente della Regione Toscana, Stefania Saccardi, l'assessora alle tradizioni popolari del Comune di Firenze, Letizia Perini, e il presidente di Confcommercio Toscana, Aldo Cusano, oltre ad Aristide Bucchi, presidente Catctem, decano dei macellaifiorentini, Stefano Secci, presidente dell’Unione Sindacale Esercenti macellai Usem, e Luca Menoni, presidente Cesec e consigliere Usem, Alessandro Mugnai Presidente Centro carni alimentari. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Firenze la festa per i 150 anni dei macellai fiorentini

Firenze, una domenica di festa per i 150 anni dell’Associazione Macellai Fiorentini - Firenze, 10 maggio 2025 – L'Associazione Macellai di Firenze e Provincia prosegue i festeggiamenti per il suo 150esimo anniversario con una serie di eventi che si terranno nella giornata di domenica 11 maggio, allo scopo di celebrare la storia e la tradizione dell'arte dei Beccai. Si inizia alle 9,30 con il convegno sul mestiere del macellaio nel Palazzo dei Beccai in Orsanmichele, con riflessioni sugli aspetti commerciali, il benessere e le buone pratiche del consumo della carne, e con gli interventi della professoressa Anna Pellegrino e del prof. 🔗Leggi su lanazione.it

Firenze, 150 anni dell’Associazione Macellai: premiati i custodi della tradizione - Firenze, 9 aprile 2025 – Per i 150 anni dell’associazione Macellai Fiorentini sono stati premiati i custodi della tradizione. Sono Piero Soderi, classe 1939, il macellaio più anziano di Firenze e provincia, e Marco Gagliano, del 1991, il più giovane. Hanno 52 anni di differenza, due generazioni a confronto, unite dalla stessa passione per il mestiere e dalla volontà di tramandare un patrimonio di sapori e saperi. 🔗Leggi su lanazione.it

