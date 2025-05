A che ora Berrettini-Ruud ATP Roma 2025 | programma canale in chiaro streaming

Domani, lunedì 12 maggio, Matteo Berrettini sarà opposto a Casper Ruud (n.7 ATP) nel terzo turno degli Internazionali d’Italia. Sul Centrale, a Roma, il tennista italiano sfiderà il norvegese e in palio ci sarà l’accesso agli ottavi di finale dell’importante torneo del Foro Italico.Il Romano, reduce dalla vittoria contro il britannico Jacob Fearnley, è atteso a un difficile impegno. Ruud infatti è reduce dalla vittoria nel Masters1000 di Madrid, la prima della sua carriera in un evento di questa categoria, e sta esprimendo un grande tennis. Berrettini, dunque, dovrà dare fondo a tutte le sue energie per prevalere e centrare l’obiettivo.Il bilancio dei precedenti è favorevole allo scandinavo (4-3), anche se l’ultimo impegno ufficiale in United Cup del 2023 ha visto il successo per 6-4 6-4 dell’azzurro. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora Berrettini-Ruud, ATP Roma 2025: programma, canale in chiaro, streaming

