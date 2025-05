A Biella nella marea di penne nere sfilano gli alpini bergamaschi - Foto e video

L’ADUNATA. Verso le 16 di domenica 11 maggio il passaggio dei bergamaschi, in testa il tradizionale striscione «Berghem de Sass». 🔗Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - A Biella nella marea di penne nere, sfilano gli alpini bergamaschi - Foto e video

Saranno centomila, secondo le prime stime, gli alpini che domani a Biella prenderanno parte alla sfilata dell'Adunata 2025. Il lungo corteo partirà alle 9.30 da piazza Adua e percorrerà via Torino e via La Marmora, dove saluterà il palco delle autorità. E' annunciata la presenza del presidente del senato, Ignazio La Russa, del ministro della difesa, Guido Crosetto, del ministro dell'ambiente, Gilberto Pichetto Fratin.

Alpini, orgoglio italiano: la sfilata di centomila “penne nere” per la Patria e contro i veleni della sinistra - In centomila, a sfilare con le penne nere sul cappello e la bandiera tricolore ad aprire il corteo di una Biella festosa. Contro chi li considera vecchi arnesi della storia e contro chi, a sinistra, ha provato a strumentalizzare la “faccetta nera” diffusa da qualche buontempone per spacciarlo come reminiscenza fascista del corpo militare, loro, gli eredi della grande tradizione italiana che si è fatta onore sul campo, hanno opposto l’orgoglio e la dignità di un raduno emozionante, un grande rito collettivo patriottico. 🔗Leggi su secoloditalia.it

