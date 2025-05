40enne trovata carbonizzata nella propria auto ferma a una pompa di benzina vicino ad agrigento

Il cadavere di una 40enne è stato ritrovato carbonizzato nella propria auto in fiamme: mistero sulla dinamica dell'accaduto 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Fabiana Piccioni trovata carbonizzata a Giulianova: c'è un indagato - C'è un iscritto nel registro degli indagati per la morte di Fabiana Piccioni, 47enne di Giulianova, il cui corpo è stato trovato carbonizzato e seminudo a Giulianova, nel teramano, il 9 gennaio. Si tratta di un 57enne operaio albanese, che sarebbe stato l'ultimo a vedere Piccioni viva, il primo gennaio.Fabiana Piccioni sarebbe morta per un cocktail letale di stupefacenti, cocaina e oppiaceiI Carabinieri hanno perquisito l'abitazione dell'indagato e sequestrato cellulari e altri apparecchi elettronici trovati nell'abitazione.

Como, donna trovata morta nel bagno della propria casa: indagato il marito per omicidio volontario - Lo scorso 21 febbraio, a Como, venne trovato, nel bagno della propria abitazione, il corpo senza vita di una donna. A far scattare l'allarme fu il marito che però è finito nella lista degli indagatiL'articolo Como, donna trovata morta nel bagno della propria casa: indagato il marito per omicidio volontario proviene da Il Difforme.