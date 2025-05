30 anni senza Mia Martini pubblicato l’album Tarab con inediti

ROMA (ITALPRESS) – Trent’anni fa (12 maggio 1995) moriva Mia Martini, considerata una delle migliori cantanti della musica leggera italiana. Successi come Piccolo uomo, Donna sola, Minuetto, Inno, E stelle stan piovendo, Al mondo, Donna con te, Che vuoi che sia se t’ho aspettato tanto, Per amarti e La costruzione di un amore l’hanno consacrata tra le protagoniste della musica italiana negli anni settanta, decennio nel quale raggiunge una grande popolarità sia nazionale sia internazionale.Tra i sodalizi più significativi, il primo con Charles Aznavour, che culminerà il 10 gennaio 1978 con un recital all’Olympia di Parigi; il secondo con Ivano Fossati, col quale si instaura un sodalizio artistico e sentimentale che culminerà con l’album Danza nel 1978. Nei giorni scorsi è uscito “Tarab”, l’album con canzoni inedite e interpretazioni alternative di brani già noti proposti con nuovi arrangiamenti e con la produzione artistica di Maurizio Piccoli, in digitale, in cd e in doppio Vinile Crystal (Nar InternationalWarner Music Italy). 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - 30 anni senza Mia Martini, pubblicato l’album “Tarab” con inediti

