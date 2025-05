21esima Fiera dell' Ascensione ad Agazzano

Sansepolcro si prepara alla fiera dell’agricoltura - Arezzo, 2 aprile 2025 – Sansepolcro si appresta ad accogliere una nuova edizione delle Fiere di Mezzaquaresima, che si terrà nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2025 presso il Centro Fiere e Servizi di Via Scarpetti (ex Foro Boario). Nello specifico la fiera dell’Agricoltura, organizzata dal Comune di Sansepolcro e dall’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, rappresenta una vetrina importante per il settore agricolo e zootecnico, oltre a essere un’occasione di incontro per tutta la comunità. 🔗Leggi su lanazione.it