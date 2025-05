Zuppi rebus sul futuro | ora non si esclude un ruolo in Vaticano

Bologna, 10 maggio 2025 – Don Matteo, il bolognese. Lo ripete anche lui, scherzando come aveva scherzato già qualche giorno fa: “Prima che diventi Papa io, il Bologna deve vincere lo scudetto”. E aggiunge: “Cominciamo dalla Coppa Italia: un aperitivo”. Un rapporto vero e sincero, quello tra il cardinale e la città che dieci anni fa simbolicamente l’ha adottato. Un amore emerso con forza anche in questi giorni di Conclave. La gioia e l’orgoglio di tutti i bolognesi che hanno accompagnato l’accostamento di Matteo Zuppi a nuovo Pontefice, però, ora sembrano sfociare lentamente nella paura paventata che l’arcivescovo possa essere trasferito in Vaticano. Magari a capo di un dicastero, ipotesi non esclusa con il nuovo corso Pontificato. Italian Cardinal Matteo Maria Zuppi attends the Seventh Novendiale Mass in memory of Pope Francis in Saint Peter's Basilica, Vatican City, 2 May 2025. 🔗Ilrestodelcarlino.it

