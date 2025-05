Zuppi | L’unità su Leone XIV è un grande valore Nella cappella Sistina il peso della scelta

Il presidente della Cei racconta il conclave e i suoi retroscena. E sulle congregazioni bacchetta i cardinali suoi colleghi: “Ho l'impressione che molti si sono esercitati più fuori che dentro” 🔗Repubblica.it © Repubblica.it - Zuppi: “L’unità su Leone XIV è un grande valore. Nella cappella Sistina il peso della scelta”

Il cardinale statunitense Robert Francis Prevost è il nuovo Papa con il nome di Leone XIV. Una fumata bianca accolta «con gioia e gratitudine» dalla Diocesi di Piacenza-Bobbio, che commenta così l’annuncio dell’elezione del Vescovo della Chiesa di Roma.«Con spirito filiale - scrive - gli... 🔗ilpiacenza.it

Prima messa di Papa Prevost nella Cappella Sistina. Con Leone XIV concelebrano tutti i cardinali, elettori e non elettori. Sono in inglese e spagnolo, la prima e la seconda lettura della messa 'pro ecclesia', la prima, appunto, per Papa Leone XIVL'articolo Leone XIV: prima messa nella cappella Sistina. Cardinale Zuppi: “Io Papa? Prima lo scudetto al Bologna” proviene da Firenze Post. 🔗.com

