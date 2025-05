Zuppi e i retroscena del Conclave | In Cappella Sistina il peso della scelta

Bologna, 10 maggio 2025 – A Santa Marta ci sono stati molti "momenti di fraternità. Non c'erano i cellulari, era tutto staccato e quindi erano tutti più attaccati e concentrati. Nella CappellaSistina, invece, si è avvertito tutto il pesodellascelta. Sarà che hai una grande giudizio davanti di cui si vede soprattutto la parte sotto, l'inferno, e quindi si sta molto attenti. Poi ognuno giura di scegliere davanti al Signore quello che per lui è la persona migliore per la Chiesa. Quindi c'è un grande senso di consapevolezza, di responsabilità, di comunione e senso di Chiesa".A parlare è cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna dopo l’elezione del nuovo Papa in un’intervista rilasciata a Tv2000. “Se Papa Leone XIV è stato scelto in così poco tempo – aggiunge il presidente Cei – vuol dire che c'è stata una convergenza, un ritrovarsi. 🔗Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Zuppi e i retroscena del Conclave: “In Cappella Sistina il peso della scelta”

"In tanti speravano in me come Papa? Io mai sperato. Prima deve vincere lo scudetto il Bologna, cominciamo dalla Coppa Italia". Il cardinale Matteo Zuppi ha scherzato coi giornalisti in via della Conciliazione a Roma poco prima dell'inizio della prima messa di Papa Leone XIV. "Per principio il Papa è sempre bravo", ha proseguito sostenendo di essere "ancora in apnea".Intanto "Sua Santità Leone XIV ha espresso la volontà che i Capi e i Membri delle Istituzioni della Curia Romana, come pure i Segretari, nonché il Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, ... 🔗liberoquotidiano.it

Firenze, 7 maggio 2025 -I cardinali elettori, arrivati nella Cappella Sistina, dove ha preso il via ufficialmente il conclave per l'elezione del 267esimo Papa, hanno invocato sui lavori che stavano per cominciare la protezione dello Spirito Santo con il tradizionale rito "Veni, creator Spiritus".Una volta varcato l'ingresso, i cardinali hanno raggiunto le loro postazioni, sulle quali era già pronta la dotazione per procedere alle votazioni. 🔗lanazione.it

Nell’era digitale anche i cardinali fanno fatica a lasciare il telefonino. E così, prima del silenzio, al quale saranno costretti durante il Conclave, alcuni porporati hanno salutato i follower con un ultimo post. L’arcivescovo di Santiago del Cile, Fernando Chomali, ha detto ai suoi seguaci su X che porterà “tutti voi nel mio cuore”, mentre il cardinale conservatore Raymond Burke sceglie Instagram per annunciare che entrerà in Conclave. 🔗ilfattoquotidiano.it

