"Oggi abbiamo discusso di sicurezza. Siamo tutti d'accordo sulla necessità di un cessate il fuoco totale, incondizionato e sufficientemente duraturo da consentire un vero processo diplomatico. Siamo tutti d'accordo sul fatto che la guerra debba concludersi con una pace dignitosa: stiamo lavorando insieme per garanzie di sicurezza durature e affidabili". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. 🔗Quotidiano.net © Quotidiano.net - Zelensky, 'al lavoro per garanzie di sicurezza affidabili'

Volodymyr Zelensky, nel corso di una conferenza stampa, ha detto di essere "grato" per il supporto delle amministrazioni Biden e Trump, ma ha aggiunto di aspettarsi "comprensione" dall'attuale presidente americano e garanzie di sicurezza. "Voglio che ci sia comprensione reciproca con Trump", ha aggiunto. Zelensky ha spiegato di aver invitato Trump in Ucraina, ma ha aggiunto che "purtroppo non ci siamo ancora riusciti". 🔗quotidiano.net

L’incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zekensky nello Studio Ovale finisce nel peggiore dei modi, con il leader ucraino messo alla porta dopo lunghi minuti di urla e minacce da parte del presidente Usa e del vice JD Vance. E senza la firma sotto l’accordo sullo sfruttamento delle risorse minerarie critiche presenti nel sottosuolo ucraino. La cerimonia e la conferenza stampa previste sono state cancellate. 🔗ilfattoquotidiano.it

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che la Turchia è un partner nelle garanzie di sicurezza. Mentre l’Europa si affanna per rafforzare la propria difesa e sicurezza, cercando al contempo garanzie per Kyiv in un eventuale accordo di cessate il fuoco con Mosca sollecitato da Washington, la Turchia emerge come un potenziale partner chiave […] 🔗periodicodaily.com

Zelensky: nessun accordo senza garanzie di sicurezza per l'Ucraina

