Il torneo femminile degli Internazionali d’Italia torna in campo per i match valevoli per il terzo turno della parte bassa del tabellone. A caratterizzare la giornata le sconfitte del duo statunitense Madison Keys, testa di serie numero 5,– Jessica Pegula, testa di serie numero 3, e quella della detentrice del titolo, la polacca Iga Swiatek.In apertura di giornata arriva la prima grande sorpresa. L’americana Peyton Stearns elimina, in due ore e ventiquattro minuti, la connazionale Madison Keys, testa di serie numero cinque con il punteggio di 2-6 6-2 7-6(2). Ancor più clamorosa è la vittoria ottenuta da Danielle Collins, numero 35 del ranking, su Iga Swiatek, testa di serie numero due e detentrici del titolo. La statunitense regola 6-1 7-5, in un’ora e quarantaquattro minuti, la giocatrice polacca. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Roma 2025, tante eliminazioni eccellenti al Foro Italico: Keys, Swiatek e Pegula salutano la Città Eterna

LIVE Tyra Grant-Ruzic 5-3, WTA Roma 2025 in DIRETTA: gran game giocato dall’azzurra per allungare di nuovo! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE0-30 SUPER sventaglio vincente dopo la risposta profondissima di rovescio!!!0-15 NOOO! Il numero di Grant con la smorzata!5-3 Alza di dritto dopo il servizio Grant, lo scambio si allunga, l’azzurra vince un punto veramente pesante di sofferenza e con un gran recupero in corsa di rovescio in cross!A-40 PRIMA VINCENTE DA CAMPIONESSA!40-40 Come ha giocato! Rovescio dal centro dopo il servizio per nulla facile, poi coppia di dritti paurosi a tornare pari!40-A Prende il comando con il dritto Ruzic. 🔗Leggi su oasport.it

LIVE Tyra Grant-Ruzic 3-2, WTA Roma 2025 in DIRETTA: torna avanti l’azzurra nel 1° set! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE3-2 In rete il dritto lungoriga di Ruzic. messa in difficoltà dalla pesantezza della palla di Grant! BREAK!30-40 Alza candelotti difensivi l’azzurra, alla fine sbaglia la chiusura al volo Ruzic. Regalo e palla bresk!30-30 Purtroppo non passa la risposta aggressiva di rovescio di Grant.15-30 Gratuito di dritto dopo il servizio Ruzic.15-15 Altro grande punto di Grant, la palla corta era ottima e la chiusura comoda!15-0 Non risponde di dritto, con anche la complicità del nastro, Caterina. 🔗Leggi su oasport.it

LIVE Tyra Grant-Ruzic, WTA Roma 2025 in DIRETTA: iniziato il match! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE0-40 Altra risposta ficcante dell’italo americana. Palle break, tre!0-30 Altro dritto vincente di Tyra Caterina!0-15 Gran vincente in cross, o per meglio dire fiondata di dritto vincente diagonale per aprire il match!Antonia Ruzic al servizio, si parte!19:07 Il padre, Tylor, ha giocato a basket a livello professionistico in Italia.Giocatrici in campo!18:50 Grant che nonostante la giovane età fisicamente è già molto formata. 🔗Leggi su oasport.it

