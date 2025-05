vuelta españa femenina 2025 demi vollering trionfa nell ultima tappa e nella generale

DemiVollering ha vinto la VueltaEspañaFemenina per la seconda volta in carriera. L’olandese bissa il successo dello scorso anno, trionfando anche nell’ultimatappa con il caratteristico arrivo in salita di Alto de Cotobello. La capitana della FDJ-SUEZ si è involata in solitaria negli ultimi metri, mostrandosi la dominatrice assoluta della corsa spagnola. Con lei sul podio ci salgono anche la svizzera Marlen Reusser e la connazionale Anna Van der Breggen, con l’elvetica della Movistar che ha effettuato il sorpasso al secondo posto proprio in quest’ultima tappa.La fuga iniziale ha visto protagoniste Elisa Valtulini (BePink – Imatra – Bongioanni), Silvia Zanardi (Human Power), Agnieszka Skalniak-Sójka (CANYONSRAM), Femke de Vries (Visma Lease a Bike). Sono quest’ultime due ad andarsene via poi da sole, ma venendo poi riprese sulla salita dell’Alto de la Colladiella, con il gruppo delle big trainato dall’azione di un’ottima Monica Trinca Colonel. 🔗Oasport.it

