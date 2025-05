Vogliamo ottenere i nostri migliori sogni

2025-05-10 22:12:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.UNAI Emery ha detto che la sua squadra dell’Aston Villa proverà a “ottenere i nostrimigliorisogni” e di qualificarsi per un secondo successo in Champions League dopo aver raccolto tre punti importanti contro Bournemouth sabato.Ollie Watkins ha segnato il suo 75 ° goal in volo con il più auspicio di tocchi nel tempo di arresto del primo tempo per assicurarsi la vittoria per la squadra di Emery e spostarsi sopra Gabriel Agbonlahor come marcatore record di Villa in Premier League.Jacob Ramsey è stato licenziato con 10 minuti rimanenti per renderlo nervoso l’ultimo periodo per i visitatori mentre le ciliegie cercavano un pareggio.Ma Villa ha resistito per una vittoria per 1-0 per spostare il livello dei punti con Chelsea e Newcastle e mantiene le loro speranze per un traguardo con i primi cinque saldamente in vita. 🔗Leggi su Justcalcio.com