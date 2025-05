Vlahovicalla200ªpartita in Serie A in LazioJuve: traguardoimportante per l’attaccante alloStadioOlimpico. E nel mirino c’è ancheLautaroMartinezAttraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso note le statistiche relative al match di questa sera contro la Lazio. Una di queste riguarda Dusan Vlahovic.La prossima sarà la 200ªpartita in Serie A dell’attaccante. Il serbo ha segnato nove gol in 26 gare di questo campionato e potrebbe diventare il secondo giocatore ad andare in doppia cifra di reti in ciascuna delle ultime cinque stagioni di Serie A dopo LautaroMartinez. .com 🔗Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic alla 200ª partita in Serie A in Lazio Juve: traguardo importante per il serbo allo Stadio Olimpico. E nel mirino c’è anche Lautaro Martinez, ecco il motivo