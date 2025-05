Vittorio Sgarbi il segno del destino? Nel giorno del nuovo Papa

Nel giorno delle elezioni di Papa Leone XIV, VittorioSgarbi spegne 73 candeline. A ricordarlo la compagna storica, Sabrina Colle: "È il tuo compleanno e il mondo ha il nuovoPapa". Alla lunga dedica d'amore su Instagram spunta anche uno scatto che ritrae la coppia mentre si scambia un tenero bacio."L'8 maggio del 2025 - scrive Colle - verrà ricordato per sempre dal mondo intero come il giorno in cui è stato eletto il nuovoPapa, Leone XIV: "Io aspetto impaziente davanti al televisore che si affacci dal balcone e il cielo di Roma è così sereno che ognuno di noi dovrebbe sentirselo addosso". Ripercorrendo i concitati momenti dell'annuncio del nuovo Pontefice, Sabrina aggiunge: "Intanto il Papa si è affacciato: è commosso, trattiene le lacrime e ci commuove. Leone XIV ci piace molto e Roma è eterna con la Piazza San Pietro gremita e la folla che esulta", continua la compagna di Sbarbi, che ha ricordato le prime parole del Papa 'La pace sia con voi' è la benedizione che arriva dappertutto". 🔗Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Vittorio Sgarbi, il segno del destino? "Nel giorno del nuovo Papa..."

“Ho perso parecchi chili. Faccio fatica in tutto. Trascorro una fase di meditazione dolorosa su quello che ho fatto e sul destino che mi attende”: Vittorio Sgarbi parla dall’ospedale - “Invecchiato, certamente, con voce grave, lenta e impersonale”, così il giornalista Antonio Gnoli descrive Vittorio Sgarbi. Su Robinson, l’inserto del quotidiano Repubblica, intervista il critico d’arte, nei loro incontri anche qualche visita in ...

Vittorio Sgarbi ricoverato per depressione: "Ho perso parecchi chili, faccio fatica in tutto, medito sul destino che mi attende, passo molto tempo a letto" - Il critico d'arte ha raccontato dall'ospedale il momento che sta attraversando Vittorio Sgarbi ha parlato del difficile momento che sta affrontando, dal letto dell'ospedale in cui è ricoverato per una forte depressione.

Vittorio Sgarbi ricorda Papa Francesco: “Ha legato il suo destino a quello di Cristo” - Il critico d'arte, in via di guarigione dalla depressione, ricorda il Pontefice: "Ha legato il suo destino a Cristo". Anche il mondo dello spettacolo e della cultura piange Papa Francesco: da Amadeus a Lino Banfi, da Albano Carrisi a Whoopi ...

Vittorio Sgarbi rompe il silenzio dopo il suo ricovero: ecco come sta - Il critico d'arte, Vittorio Sgarbi rompe il silenzio dopo il ricovero al Gemelli: ecco come sta e quando tornerà. 🔗msn.com

Vittorio Sgarbi ha il cancro? Le ultime notizie sulla malattia rivelano altro: ecco come sta oggi - Il fatto che Vittorio Sgarbi sia malato è ormai risaputo, ma c'è molta confusione su quale malattia abbia realmente. Ecco tutta la verità. 🔗donnapop.it

Vittorio Sgarbi, nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni: “Faccio fatica in tutto” - In un’intervista rilasciata a Repubblica prima del ricovero, Vittorio Sgarbi aveva descritto con lucidità la sua sofferenza: “Faccio fatica in tutto. Passo molto tempo a letto. È una fase di ... 🔗donnaglamour.it