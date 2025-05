Vittima di una violenta rapina su un autobus del servizio cittadino chiede aiuti al conducente | 26enne ricoverato al Policlinico Gemelli

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un episodio di violenza è avvenuto la notte del 9 maggio a Primavalle, quando un 26enne è stato accoltellato da un rapinatore mentre si trovava a bordo di un autobus notturno. Il giovane, sanguinante e visibilmente spaventato, è riuscito a chiedere aiuto al conducente del bus, che ha subito allertato il 112.La Ferita e l’Intervento di SoccorsoLa chiamata d’emergenza è arrivata poco dopo le 23:00 dalla zona di via Federico Borromeo, un’area residenziale di Roma. Quando i soccorsi sono giunti sul posto, hanno trovato il ragazzo con una ferita da coltello al braccio destro. Il giovane, cittadino tunisino, è stato immediatamente assistito dal personale del 118 e trasportato in codice rosso al PoliclinicoGemelli per le cure necessarie.Il Racconto della VittimaAscoltato dalle forze dell’ordine del commissariato Primavalle e Monte Mario, il 26enne ha raccontato di essere stato avvicinato da un uomo sconosciuto che lo ha aggredito con un coltello durante una rapina. 🔗Dayitalianews.com

