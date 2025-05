Visita alla fattoria didattica 74 persone infette tra cui bambini | la conferma

Un’indagine è stata avviata dopo che decine di persone hanno contratto un’infezione parassitaria a seguito allaVisita a una fattoriadidattica. Le autorità hanno confermato che si tratta di casi di Cryptosporidium, un parassita noto per causare problemi gastrointestinali, in particolare a seguito di contatto con animali giovani da fattoria.Mercoledì, il Dipartimento della Salute Pubblica del ha reso noto che sono stati identificati 74 casi di infezione tra i Visitatori della struttura. In seguito a questi eventi, la fattoria Cowbridge Farm Shop ha deciso volontariamente di sospendere le attività con gli animali e sta collaborando attivamente con le autorità sanitarie per facilitare le indagini. Il punto vendita si trova presso la Marlborough Grange Farm, nella Vale of Glamorgan.Visitaallafattoriadidattica: 74 persone contagiate, tra cui bambiniAnche il Cardiff and Vale University Health Board, il Vale of Glamorgan Council e i Shared Regulatory Services stanno partecipando all’indagine per identificare la causa del contagio e valutare eventuali rischi per la popolazione. 🔗Caffeinamagazine.it