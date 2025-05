Vie del mare il sindaco di Maiori chiede un tavolo tecnico e Travelmar conferma l' apertura al dialogo

Un tavolotecnico urgente per la definizione della problematica relativa alle vie del mare è stato formalmente richiesto, questa mattina, dal sindaco di Maiori Antonio Capone, al Prefetto di Salerno Francesco Esposito, al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, e al Presidente della. 🔗Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Vie del mare, il sindaco di Maiori chiede un tavolo tecnico e Travelmar conferma l'apertura al dialogo

Vie del mare, il sindaco di Maiori chiede un tavolo tecnico e Travelmar conferma l'apertura al dialogo; Costiera, Travelmar:costretti a sospendere quasi tutti i collegamenti per Maiori; Problemi igienico sanitari: bonifica in Piazza Cavour a Salerno; Revocato il divieto di balneazione a Maiori: le acque tornano sicure.

