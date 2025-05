Tempo di lettura: 2 minuti“Nutrizione e sport”, approccio alimentare e psico-fisico allo sport. Questo il tema del convegno che si è tenuto presso l’aula consiliare del Comune di Colle Sannita quale preludio alla IX Edizione dellaDecoColleMarathon, gara podistica sulla distanza dei 10km in programma il 25 maggio con la partenza nello splendido scenario del Lago di Decorata e arrivo in piazza Flora a Colle Sannita.A fare gli onori di casa il sindaco di Colle Sannita Michele Iapozzuto che ha sottolineato l’importanza del praticare sport e di mettersi in gioco con il primo cittadino che ha ripercorso le tappe che hanno portato alla nascita dellaDecoColleMarathon. Ad aprire i lavori il dottor Franco De Cicco, medico del Benevento Calcio che ha spiegato i meccanismi relativi all’alimentazione che deve seguire chi pratica sport mettendo in guardia soprattutto i più giovani tra i quali sono sempre più diffuse forme di obesità più o meno gravi. 🔗Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO&FOTO/ “Nutrizione e sport”, esperti a confronto in vista della IX Deco Colle Marathon