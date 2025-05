VIDEO | Fan cacciato da SmackDown per aver lanciato una bottiglia di birra verso John Cena

La puntata di questa notte a SmackDown ha preso una piega caotica quando un fan ha lanciato una bottiglia di birra contro il WWE Champion JohnCena durante il suo promo. Quest’ultimo, che si stava rivolgendo al pubblico di Dayton, ha inizialmente minimizzato, facendo riferimento all’incidente, ma la sua espressione diceva tutto: non era contento.L’accadutoUna telecamera separata ha ripreso il momento in cui il sostenitore ha lanciato l’oggetto, inducendo la sicurezza ad agire rapidamente. Lo spettatore indisciplinato è stato immediatamente scortato fuori dall’arena mentre il resto del pubblico fischiava l’interruzione. Nonostante il disturbo, Cena è tornato in carreggiata, rivolgendo critiche verbali sia ai fan che a Randy Orton. Ma da lì in poi le cose sono degenerate. Una figura incappucciata si è precipitata sul ring e ha tentato di colpirlo con un RKO, ma John ha contrattaccato con una rapida Attitude Adjustment. 🔗Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - VIDEO: Fan cacciato da SmackDown per aver lanciato una bottiglia di birra verso John Cena

Su questo argomento da altre fonti

Bufera sui social dopo un filmato virale girato a Roma: il cantante si nasconde da un fan e alimenta il dibattito sul suo atteggiamento fuori dal palcoRenato Zero evita un fan per strada, il video fa il giro del webUn breve video, girato per le vie del centro di Roma, ha acceso un acceso confronto online. Renato Zero, icona della musica italiana, viene ripreso mentre passeggia insieme a due amiche. 🔗mistermovie.it

È sicuramente un eufemismo dire che Wanna Marchi non abbia preso bene gli arresti domiciliari della figlia Stefania Nobile, indagata insieme all’ex compagno Stefano Lacerenza per un presunto giro di droga e prostituzione gestito dai due (e da un terzo, factotum) intorno al locale milanese «La Gintoneria». Rintracciata a casa sua da un inviato del Tg3, la ex regina delle televendite (non indagata) non le ha mandate a dire: «Vada a fanculo. 🔗open.online

È inutile girarci tanto intorno: i fan di Justin Bieber sono preoccupati per le sue condizioni di salute. Da qualche giorno, infatti, girano alcuni video sul cantautore canadese famoso in tutto il mondo. Bieber, 30 anni, appare spaesato, con lo sguardo perso e sempre più magro. C'è chi teme che... 🔗europa.today.it

Se ne parla anche su altri siti

Ric Flair cacciato da un ristorante: ecco la sua reazione - VIDEO; VIDEO: Ric Flair cacciato da un bar, eccolo mentre offende il barista chiamandolo grassone; Wwe, Hulk Hogan licenziato e cancellato dal sito per frasi razziste: cosa disse. 🔗Su questo argomento da altre fonti

WWE: Fan viene espulso da SmackDown dopo aver lanciato una bottiglia a John Cena (VIDEO) - Brutto episodio durante il main event dell'ultimo SmackDown, un fan lancia contro John Cena una bottiglia di birra ... 🔗spaziowrestling.it