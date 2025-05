Via Leopardi ecco i lavori | apre il primo cantiere

Pontedera, 10 maggio 2025 – Iniziano i tanto attesi lavori di sistemazione del manto stradale in via Leopardi, la strada in prossimità della stazione ferroviaria, passata alle cronache per il suo pessimo stato a causa di buche, crateri e avvallementi. Forse la strada più deteriorata del centro città. Ora, finalmente, ecco i lavori. Si tratta di un intervento inserito nel piano degli asfalti, voluto e finanziato dall’amministrazione comunale per il rifacimento di numerose strade del capoluogo e nelle frazioni. Per quanto riguarda via Leopardi è già stata emessa una apposita ordinanza che prevede provvedimenti che riguardano via Dante Alighieri, nel tratto compreso tra il civico 15 e Via Giacomo Leopardi area sud-est, con il divieto di sosta su 5 stalli di sosta. “Su via Leopardi ci siamo – spiega l’assessore ai lavori pubblici Mattia Belli – siamo partiti con la fase propedeutica che farà da traino al risanamento e alla riasfaltatura della strada, che avverrà nelle prossime settimane. 🔗Lanazione.it © Lanazione.it - Via Leopardi, ecco i lavori: apre il primo cantiere

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lavori stradali, riaperti viale Leopardi e il primo tratto di via Verdi - LECCE - Riaperto al traffico viale Leopardi, l’ultimo tratto interessato dai lavori di riqualificazione, prima dell’avvio del rifacimento delle corsie opposte, da viale Japigia, più precisamente da via Gramsci, fino alla rotatoria con viale dello ...

Dopo i lavori si apre una maxi buca sulla strada - Nella mattinata di ieri arrivano e coprono una buca molto profonda con una gettata di asfalto. Nel pomeriggio crolla tutto quello che era stato fatto la mattina e in via Luca Della Robbia scatta l’allarme per una voragine di un metro quadrato circa.

Lavori in via Benedetto Croce, apre il cantiere: istituito il senso unico alternato - Sono iniziati ieri i lavori, realizzati dalla Provincia di Salerno, di rifacimento marciapiedi e pavimentazione di via Bendetto Croce (ex Strada Provinciale 18), nel tratto che collega Vietri sul Mare con Salerno.

Al via i lavori per la nuova viabilita' in Valconca, apre il cantiere

Video Al via i lavori per la nuova viabilita' in Valconca, apre il cantiere Video Al via i lavori per la nuova viabilita' in Valconca, apre il cantiere

Le notizie più recenti da fonti esterne

Via Leopardi, ecco i lavori: apre il primo cantiere; Interruzione dell'acqua per i lavori di Publiacqua a Firenze: dalla Piana a Prato, ecco dove sono tutte le autobotti; Gualdo Tadino, domani pomeriggio rubinetti all'asciutto: ecco le vie interessate dai lavori; Cantù, altri asfalti da metà mese. Si completa il lotto da un milione. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Via Leopardi, ecco i lavori: apre il primo cantiere - Pontedera, l’assessore Belli annuncia l’intervento per eliminare le numerose buche: “Siamo partiti con la fase propedeutica che farà da traino alla riasfaltatura” ... 🔗lanazione.it

Pontedera, cantiere in via Leopardi e nuovi marciapiedi in via Moro e via Nenni - Via ai lavori di sistemazione del manto stradale in via Leopardi, in prossimità della stazione ferroviaria. Si tratta di un intervento inserito nel piano ... 🔗gonews.it

Cantù, altri asfalti da metà mese. Si completa il lotto da un milione - Con la pioggia scesa in queste ore, se non altro, le buche, diventate pozzanghere, sono più visibili ora, che nelle giornate di sole. E, senz’altro, in questa parentesi piovosa, arrivata dopo l’antici ... 🔗laprovinciadicomo.it