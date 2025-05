Via Genova investito in bici sulle strisce pedonali

Il 10 maggio, un ciclista è stato coinvolto in un incidente stradale mentre attraversava le strisce pedonali lungo via Genova. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio, quando l’uomo, in sella alla sua bici, si è scontrato con un’auto. La Croce Rossa è intervenuta prontamente sul luogo dell'incidente per prestare soccorso.

Paura a Lambrugo per un ciclista investito: la bici incastrata sotto l'auto - Grande spavento oggi, giovedì 10 aprile, a Lambrugo, in via Antonio Stoppani. Proprio sulla rotonda davanti al Comune c'è stato un incidente tra un'auto e una bici (sembrerebbe elettrica), che è rimasta incastrata sotto la vettura. I soccorsi dell'AREU (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) sono... 🔗Leggi su quicomo.it

