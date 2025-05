Via Genova investito in bici sulle strisce pedonali

Non sono gravi le condizioni del ciclista investitosullestriscepedonali lungo via Genova nel pomeriggio del 10 maggio. L'uomo stava attraversando in sella alla bici quando si è scontrato con un'auto. Sul posto la Croce Rossa. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Via Genova, investito in bici sulle strisce pedonali

Paura a Lambrugo per un ciclista investito: la bici incastrata sotto l'auto - Grande spavento oggi, giovedì 10 aprile, a Lambrugo, in via Antonio Stoppani. Proprio sulla rotonda davanti al Comune c'è stato un incidente tra un'auto e una bici (sembrerebbe elettrica), che è rimasta incastrata sotto la vettura. I soccorsi dell'AREU (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) sono... 🔗Leggi su quicomo.it

San Martino Siccomario, identificato il pirata che ha investito madre e figlio di 9 anni in bici. Ha finto il furto dell’auto - San Martino Siccomario (Pavia), 3 aprile 2025 – Dovrà rispondere penalmente non solo di omissione di soccorso e di lesioni personali colpose, ma anche di guida senza patente e pure di simulazione di reato, per aver denunciato un finto furto dell'auto. D.R., 29enne di Pavia, è stato identificato dai carabinieri come l'automobilista alla guida della Toyota Yaris che nel pomeriggio di martedì 1 aprile, in via Gravellone a San Martino Siccomario, ha investito la bicicletta con in sella una donna 32enne nigeriana che trasportava anche il figlio di 9 anni, finiti entrambi in ospedale, per fortuna ... 🔗Leggi su ilgiorno.it

